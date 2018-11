Niemand weiss, wer er ist, woran er gestorben ist und weshalb er ausserhalb des Friedhofs in Steinsel bestattet wurde. Die Archäologen versuchen nun, diese Fragen zu beantworten.

Ein Skelett und viele Fragen

Jacques GANSER Niemand weiss, wer er ist, woran er gestorben ist und weshalb er ausserhalb des Friedhofs in Steinsel bestattet wurde. Die Archäologen versuchen nun, diese Fragen zu beantworten.

In der Gemeinde Steinsel auf gallo-römische Überbleibsel zu stoßen ist an und für sich keine grosse Überraschung. Die flachen Wiesen um den Lauf der Alzette waren in der Römerzeit bereits bevölkert und für ihre Römervillen und andere Bauten bekannt. Kein Wunder also, dass bei den jetzt anstehenden, größeren Arbeiten für ein Immobilienprojekt im Ortskern von Steinsel erst mal archäologische Untersuchungen des Untergrundes Pflicht sind.



Überraschung vor dem Haus



Das "Centre national de recherche archéologique" stieß bei diesen Untersuchungen Ende vergangener Woche auf ein menschliches Skelett.In einem Vorgarten eines Privathauses in der Rue Paul Eyschen wurden die menschlichen Überreste in rund 80 Zentimeter Tiefe entdeckt. Das männliche Skelett mit einer Größe von rund ein Meter 75 wurde ohne weitere Grabbeigaben aufgefunden und freigelegt. Erste Schätzungen gehen unseren Informationen zufolge von einem Mindestalter von rund 200 Jahren aus. Zu alt, um für die Justiz interessant zu sein, und zu jung, um archäologisch wirklich relevant zu sein. Eine nähere wissenschaftliche Untersuchung der Überreste soll Aufschluss über das genaue Alter und eventuell sogar das Schicksal dieses Verstorbenen liefern.



Die Fundstelle wurde von Archäologen vermessen. Privat

Außerhalb des Friedhofs



Zu klären bleibt die Frage, wieso das Skelett zwar in direkter Nähe zum Friedhof, nicht aber auf dem Gelände selbst bestattet wurde. Zudem fehlt jeglicher Grabstein. Eine Erklärung könnte der Umstand sein, dass bis ins 19. Jahrhundert hinein Mitgliedern von gesellschaftlich geächteten Randgruppen das Bestatten auf dem Friedhof untersagt war. Dazu gehörten Brandstifter, verurteilte Mörder und Menschen, die sich das Leben nahmen. Sie wurden dann meist am Rande des Friedhofes begraben. Ob dies allerdings in diesem Fall zutrifft oder ganz andere Umstände zum ungewöhnlichen Beerdigungsort führten, werden die archäologischen Untersuchungen feststellen müssen.



Kein Fall für die Justiz

Die Justiz jedenfalls wurde bisher noch nicht offiziell mit diesem Fall betraut, so dass auch keine Untersuchung durchgeführt wird. Da Mord in Luxemburg nach zehn Jahren verjährt ist und es bisher keine Anhaltspunkte für eine Gewalttat gibt sowie angesichts des Alters der Überreste dürfte dies auch wenig wahrscheinlich sein.