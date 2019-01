Ein "sehr brutaler Übergriff"

Weil er den Besitzer eines Döner-Restaurants in Mersch niedergeschlagen haben soll, riskiert ein 38-jähriger Mann eine 25-jährige Freiheitsstrafe. Der Staatsanwaltschaft nach könnten die Richter versuchten Mord zurückbehalten.

(SH) - Die Staatsanwaltschaft wisse nicht alles, sie wisse aber, dass es am 22. März 2016 gegen 23 Uhr in Mersch zu einem „sehr brutalen Übergriff“ gekommen sei, dass Ammar A. zum Tatzeitpunkt in Mersch war und dass sich seine DNS an einer der Tatwaffen – einer Holzlatte – befand, erklärte der Vertreter der Staatsanwaltschaft gestern im Prozess wegen versuchten Totschlags an einem Dönerladen-Besitzer.

Dass sich nur ein Beschuldigter vor Gericht verantworten musste, obwohl der Ermittler von zwei Tätern berichtet hatte, erklärt sich dadurch, dass die DNA-Spuren einzig auf Ammar A ...