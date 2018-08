Am See in Weiswampach soll ein Hotelressort mit Ferienchalets entstehen. Das Projekt, das Bürgermeister Henri Rinnen umsetzen will, stößt aber auf Kritik.

Lokales 3 Min.

Ein See schlägt Wellen

Jacques GANSER Am See in Weiswampach soll ein Hotelressort mit Ferienchalets entstehen. Das Projekt, das Bürgermeister Henri Rinnen umsetzen will, stößt aber auf Kritik.

Das Projekt ist ambitioniert für die Nordregion, das Ziel ist die Revitalisierung des Tourismus rund um die Seen in Weiswampach ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.