Ein Schwerverletzter bei Vianden

Teddy JAANS Am Sonntagnachmittag musste die Air Rescue im Norden des Landes in den Einsatz.

(TJ) - Es war gegen 17 Uhr, als am Sonntagnachmittag ein Autofahrer auf der N10 zwischen Vianden und Bettel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Piste ab und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde der Mann am Steuer schwer verletzt, so dass die Zentrale der Rettungsdienste den SAMU-Notarzt alarmierte. Dieser wurde per Rettungshubschrauber zum Unfallort geflogen und nahm eine Erstbehandlung des Unfallopfers vor. Anschließend wurde der Unglückliche mit dem LAR-Helikopter ins Krankenhaus geflogen, wo er weiter untersucht und behandelt werden konnte.

Die N10 war für zwei Stunden gesperrt und konnte erst gegen 19 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Polizei nahm das Geschehen zu Protokoll.

