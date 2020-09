Am Sonntagabend kam es auf Luxemburgs Straßen zu zwei Unfällen, bei denen jeweils eine Person verletzt wurde.

Ein Schwerverletzter bei Unfall in Sawelborn

(SC) - Gegen 17.30 Uhr überschlug sich ein Auto auf dem CR358 bei Sawelborn in Richtung Haller. Der Fahrer war in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und raste geradeaus in ein Feld. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt, sodass er nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Ein SAMU-Wagen und ein Krankenwagen aus Ettelbrück waren ebenfalls im Einsatz. Einsatzkräfte aus Ermsdorf, Medernach, Fels und Waldbillig sicherten die Unfallstelle.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer am Vortag ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen worden war. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Beschlagnahmung des Wagens an und es wurde ein Unfallprotokoll erstellt.

Um 19.50 ging bei Einsatzkräften ein weiterer Notruf ein, nachdem ein Motorradfahrer auf der N8 bei Hobscheid in Richtung Saeul gestürzt war. Ein Rettungswagen aus Redingen und Einsatzkräfte aus Hobscheid waren im Einsatz, um sich um den Verletzten zu kümmern und die Unfallstelle zu sichern.

