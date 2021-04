Am späten Sonntagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall in der Nähe von Remerschen.

Ein Schwerverletzter bei Remerschen

(TJ) - Am späten Sonntagnachmittag musste der SAMU-Arzt nach einem Unfall in der Nähe von Remerschen in den Einsatz. Kurz nach 18.30 Uhr waren am Ort genannt „Schengerwiss“ ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Dabei wurde der Biker schwer verwundet. Er musste vom Notarzt vor Ort erstbehandelt werden, ehe er ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Sanitäter aus Remich waren im Einsatz, ebso die Feuerwehren aus Mondorf und Schengen.

Nur leicht verwudet wurde ein anderer Motorradfahrer, als er in der Rue de Noertzange in Kayl stürzte. Ein Rettungswagen aus Düdelingen und die Feuerwehr aus Kayl wurden abkommandiert.

