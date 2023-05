Bei zwei Unfällen wurden Menschen verletzt, einer schwer. In Wiltz brannte ein Lastwagen.

Ein Schwerverletzter bei Motorradunfall

(TJ) - Der CGDIS meldet eine schwerverletzte Person bei einem Motorradunfall am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf der N12 zwischen Wilwerdingen und Wemperhardt. Der Biker war mit einem Auto kollidiert.

Die Zentrale der Rettungsdienste beorderte den SAMU-Notarzt zum Unfallort. Der Notfallmediziner wurde mit dem Hubschrauber zum Unfallort geflogen und nahm eine Erstversorgung des Unfallopfers an Ort und Stelle vor. Anschließend wurde der Unglückliche ins Krankenhaus geflogen. Sanitäter aus Ulflingen kümmerten sich um eine weitere schwerverletzte Person, die Feuerwehren aus Ulflingen und Weiswampach unterstützten die Retter und sorgten sich um die Räumungsarbeiten.

Kollision in Esch/Alzette

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge um 1.45 Uhr in der Nacht auf Freitag auf der Place de la Paix in Esch/Alzette wurde eine weitere Person verletzt. In diesem Fall war der Einsatz für die Feuerwehr und Sanitäter aus der Minettemetropole.

Brandeinsatz

Gegen 18.30 Uhr mussten die Feuerwehren aus den Zentren Wiltz und Obersauerstausee nach Wiltz in die Rue de Winseler eilen. Dort hatte ein Reifen eines Lastwagens Feuer gefangen. Die Brandspezialisten konnten Schlimmeres verhindern. Es blieb bei Materialschaden.

