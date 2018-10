Im Prozess um einen Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar im Jahr 2008 in Bereldingen ist am Mittwoch der erste von fünf Angeklagten zu Wort gekommen.

Ein Rüpel in der Opferrolle

Zum zweiten Tag infolge erläuterte am Mittwoch das inzwischen 85-jährige Opfer die bedrückenden Details des außerordentlich brutalen Raubüberfalls, dem sie und ihr bereits 2014 verstorbener Gatte vor zehn Jahren in ihrer gemeinsamen Wohnung in Bereldingen zum Opfer fielen.







Ebenso mutig und bestimmt, wie sie am Dienstag die vier anwesenden Angeklagten als Täter identifiziert hatte, schritt sie am Mittwoch nach ihrer Aussage mit festem und musterndem Blick an zwei der Beschuldigten vorbei. Wie wenig ebenbürtig diese der alten Dame sind, zeigte sich sofort. Sendy M., der das räuberische Team zusammengestellt hatte, senkte genau wie Amandine U., die beim Überfall als Lockvogel agiert hatte, sofort das Haupt und beide richtete den Blick starr auf den Boden.







305.000 Euro Schadenersatz gefordert







Dass sie sich nicht mit dem alleinigen Strafmaß für die Beschuldigten zufriedengeben würde, hatte zuvor bereits ihr Anwalt klargestellt: Als Nebenkläger forderte ereine Schadensersatzzahlung in einer Höhe von mehr als 305.000 Euro von den fünf Beschuldigten.





Sendy M., der gestern als erster der vier im Prozess anwesenden Angeklagten zu Wort kam, machte einen sehr aufgekratzten Eindruck. Er sei geständig, betonte er immer wieder: “Was ich getan habe, ist geschehen”. Er habe zwar nicht immer die Wahrheit gesagt, jetzt mache er aber reinen Tisch.







Dass Sendy M. immer nur genau das gestehe, was ihm auch nachgewiesen werden könne, hatte der leitende Ermittler bereits in seinen Ausführungen dargelegt. Und diesen Eindruck sollte der 41-jährige Franzose auch auf der Anklagebank weiter vermitteln.







So bemühte er sich vehement darum, seine eigene Rolle herunter zu spielen - teilweise widersprach er dabei eigenen, wenige Minuten zuvor im Gerichtssaal getätigten Aussagen. Vor allem aber stand seine Selbstdarstellung aber im strikten Widerspruch zu den Aussagen beider Opfer nach der Tat.







Mit dem "Homejacking-Bausatz" nach Luxemburg







So wurde der “kleine Dicke” von diesen als waschechter Rüpel bezeichnet. Er selbst meinte hingegen, er sei beim Überfall nett und zuvorkommend gegenüber den Opfern gewesen. Und: “Ich bin zwar kein Heiliger und ich bin es nie gewesen. Aber ich würde doch niemals alte Leute schlagen.”





Für den Rest stellte er sich als einen Soldaten des Auftraggebers dar. Er habe von diesem einen fertigen “Homejacking-Bausatz” erhalten und nichts mehr getan, als dessen Befehle auszuführen. Er habe aus Angst vor Kenan D. gehandelt, nicht um sich selbst zu bereichern.







Am Donnerstag werden auch die anderen Angeklagten zu Wort kommen.