Ein Raubüberfall, kein Jugendstreich

Weil sie im Oktober 2015 zwei Tankstellen überfallen hatten, stehen derzeit zwei Jugendliche vor Gericht. Die Richterin wies sie darauf hin, dass es sich dabei um mehr als einen Jugendstreich handelte.

(SH) - 9. Oktober 2015. Kurz vor Ladenschluss dringen drei vermummte und bewaffnete Männer in die Aral-Tankstelle in Rollingergrund ein. Zwei haben Pistolen bei sich, einer einen Schlagstock. Der Überfall dauert weniger als eine Minute. Die Täter entkommen mit 535 Euro und sieben Schachteln Zigaretten im Wert von rund 34 Euro.

Nur fünf Tage später erfolgt ein Überfall auf die Total-Tankstelle in Howald. Erneut sind drei Täter an der Aktion beteiligt. Diesmal gelingt es den Männern jedoch nicht, an das Geld aus der Kasse zu kommen. Sie müssen sich mit drei Stangen Zigaretten zufrieden geben. Wert der Beute: 51 Euro. Einer der Männer wird beim Fluchtversuch zunächst von einem Zeugen angehalten. Ein Mittäter kommt ihm dann aber zu Hilfe und schlägt mit dem Stock auf den Zeugen ein.

Dritter Täter beim Jugendrichter

Obwohl die Täter DNA-Spuren hinterlassen haben, verfolgt die Polizei zunächst eine Spur nach Deutschland. Im September vergangenen Jahres geht dann aber der entscheidende Hinweis ein. Anschließend werden die mutmaßlichen Täter schnell dingfest gemacht. Ende November kommen zwei von ihnen in Untersuchungshaft, in dieser Woche müssen sie sich vor Gericht verantworten. Beide waren zum Tatzeitpunkt gerade ein Mal 19 Jahre alt. Der Dritte war noch minderjährig, weshalb sich der Jugendrichter mit ihm befasst.

Wie die Jugendlichen auf die Idee des Überfalls kamen, konnten sie vor Gericht nicht erklären. „Wir dachten, es sei cool, so was gemeinsam durchzuziehen“, hieß es.

Sie hätten die Überfälle nicht wirklich geplant gehabt – einen Umstand, dem die vorsitzende Richterin aufgrund der sehr kurzen Zeitspanne, innerhalb derer die jeweiligen Taten erfolgten, keinen Glauben schenkte. Auch übermäßigen Alkohol- und Drogenkonsum wollte sie nicht als Ausrede gelten lassen. Ebenso wenig, dass es sich um „jugendlichen Leichtsinn“ handele. Mit diesen Worten beschreibe man nämlich keine solch schwerwiegende Tat.

Ein Adrenalinkick

Immerhin erklärte einer der beiden Angeklagten, dass der erste Überfall ihm einen Adrenalinkick verliehen hätte. Das sei wohl der Grund gewesen, warum es zur zweiten Tat gekommen sei. Da aber einer der Jungen dabei fast erwischt worden war, sahen sie von weiteren Überfällen ab.

Vor Gericht zeigten die beiden Männer nun etwas Einsicht. Es sei wohl dumm und unüberlegt gewesen, erklärten sie.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.