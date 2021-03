Ein Pavillon für Esch 2022 im Lommelshaff

Das Kulturjahr rückt näher und für manche scheinen sich die Uhrzeiger einen Tick zu schnell zu drehen.

Es war nur eine Randbemerkung in der Debatte in der gestrigen Stadtratssitzung zur Zukunft des Lommelshaff. Doch die hatte es in sich. Rat Guy Tempels (CSV) deutete nicht weniger an als die Möglichkeit, Esch 2022 um ein Jahr nach hinten zu verlegen. Ein Gedankengang, der sogleich von seinem Parteikollegen und Schöffen Tom Ulveling als „bereits verworfen“ abgetan wurde. Immerhin, die Botschaft, dass die Idee zur Debatte gestanden hatte, war platziert.

Ulveling merkte an, er selbst fühle sich, was den Termin angeht, „net ganz wuel a menger Haut“ ...