Ein Parkhaus für 74 Millionen Euro

Neben dem Stade Luxembourg in Kockelscheuer haben die Arbeiten am neuen Park&Ride begonnen. Mitte 2023 soll das Parkhaus bezugsfertig sein.

Die Arbeiten am Stade de Luxembourg in Kockelscheuer bewegen sich Richtung Abschluss. Auf der anderen Straßenseite hat nun mit dem Bau des Park&Ride Cloche d'Or die nächste große Baustelle in diesem Bereich begonnen.

Auf vier Etagen stehen von Mitte 2023 an 2 000 Parkplätze zur Verfügung. Außerdem sind 50 Aufladestationen für Elektroautos, eine abgesicherte m-Box für Fahrräder und eine Vermietstation für Vel'Oh-Fahrräder geplant.

Diese Annehmlichkeiten können die ersten Zuschauer im neuen Stade de Luxembourg noch nicht nutzen ...