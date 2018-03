Mit seiner rötlichen Fassade fällt das neue Gebäude der Nationalbibliothek bereits jetzt zwischen den bestehenden Bauten an der Avenue Kennedy in Kirchberg auf. Doch auch der modern gestaltete Innenbereich soll die Besucher ansprechen.

Lokales 10

Ein Ort des Wissens

Nadine Schartz Zum Ende des Jahres wird die Nationalbibliothek in Kirchberg ihre Türen öffnen. Während die Rohbauarbeiten Ende 2017 abgeschlossen wurden, laufen die Arbeiten im Innenbereich nun auf Hochtouren.

Über eine eigene Tramhaltestelle verfügt die neue Nationalbibliothek bereits. Doch noch hat das moderne Gebäude entlang der Avenue Kennedy seine Türen nicht geöffnet.



Nachdem die Rohbauarbeiten Ende vergangenen Jahres abgeschlossen wurden, herrscht nun im 24.000 Quadratmeter großen Innenbereich Hochbetrieb. Über 220 Personen sind dort im Einsatz. So ist etwa das Eingangsfoyer jener Bereich, in dem noch am meisten Arbeit ansteht.



Baustelle der Nationalbibliothek in Kirchberg: Ein Ort des Wissens entsteht

Hier entsteht ein offenes Forum, das sich über zwei Etagen erstreckt, Konferenzsäle und ein Ausstellungsraum. Besonders auffallend ist dabei das 15 Meter hohe Atrium. Vom Erdgeschoss gelangt man schließlich über eine breite Treppe auf die zweite Etage, auf der sich Bücher zu den Bereichen Kunst und Musik, Partituren sowie die Mediathek befinden werden. Das Highlight auf dieser Ebene wird aber sicherlich der elegant ausgestattete Raum mit den Raritäten, seien es Unikate oder besonders wertvolle Werke, sein.



10 Vor dem Eingangsbereich befindet sich die Tramhaltestelle. Foto: Christophe Olinger

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Vor dem Eingangsbereich befindet sich die Tramhaltestelle. Foto: Christophe Olinger Hoher Besuch: Premier Xavier Bettel, Thierry Hirtz, zuständiger Architekt bei der Administration des bâtiments publics, Direktorin Monique Kieffer sowie Minister François Bausch und Staatssekretär Guy Arendt machten sich ein Bild von der Baustelle. Foto: Christophe Olinger Im Erdgeschoss sticht insbesondere das 15 Meter hohe Atrium hervor. Foto: Christophe Olinger Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Sämtliche Böden im Gebäude müssen noch verlegt werden. Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Über 220 Personen sind auf der Baustelle im Einsatz. Foto: Christophe Olinger Im großen Lesesaal werden über 300 000 Bücher Platz finden. Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Über eine breite Treppe wird der Besucher vom Foyer in die oberen Etagen gelangen. Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger

Von dort führt der Weg in den Hauptleseraum im dritten Stockwerk, in dem über 300.000 Bücher in den Regalen untergebracht werden. Insgesamt werden sich über 1,8 Millionen Dokumente in der Bibliothek befinden, dies nebst den Onlinepublikationen.



Kirchberg-Baustellen im Überblick: Vom "Serra"-Kreisel bis zur Roten Brücke

Von den großen Fenstern sowie der Terrasse können die Leser den Blick auf den Park Grünewald genießen. Elf Kabinen ermöglichen die Arbeit in kleinen Gruppen. Im hinteren Teil des Gebäudes liegt das Bibliotheksmagazin, das sich über fünf Etagen erstreckt.



Ende des Jahres wird die Bibliothek, die nach den Plänen der Architektenbüros Bolles + Wilson aus Münster (D) und WW aus Esch/Alzette realisiert wird, eröffnet.