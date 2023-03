In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um schwierige Entscheidungen.

Gazettchen

Ein Orakel als Restaurantführer

Sophie HERMES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um schwierige Entscheidungen.

Seit wir unsere Büros ins Bahnhofsviertel verlegt haben, ist die Auswahl an Essensmöglichkeiten in der Umgebung kaum noch überschaubar. Denn es gibt nicht nur viele Restaurants, sie bieten auch Speisen für jeden Geschmack an. „In einem Häuserblock um die Welt“, beschreibt es wohl am besten. Fast täglich kommt deshalb in unserer Redaktion die Frage auf, was und vor allem wo wir denn zu Mittag essen wollen.

Auch ein Orakel hat nun eben nicht immer recht.

Die Meinungen und Gelüste der einzelnen Redaktionsmitglieder gehen meist weit auseinander. Um dennoch möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen und unnötige Diskussionen, die nur zu noch lauter knurrenden Mägen führen würden, zu vermeiden, musste eine Lösung her. Fortan entscheidet deshalb unser Orakel kurz vor der Mittagspause, wo es hingehen soll.

Bei unserem Orakel handelt es sich um einen mit kleinen Zettelchen, die eine Essensrichtung vorgeben, bestückten Glaspokal. Das Prinzip ist einfach, zumindest in der Theorie: Der gezogene Zettel gibt vor, was gegessen wird. Meist erschließt sich daraus dann ohnehin, wohin es gehen soll.

Die Praxis sieht allerdings etwas komplexer aus. Denn des Öfteren trifft der erste gezogene Zettel dann eben doch nicht ganz unseren Geschmacksnerv. In diesen Fällen - also eigentlich an fast jedem einzelnen Tag - geben wir unserem Glaspokal noch eine zweite Chance. Manchmal muss gar eine dritte oder vierte Ziehung her, um einen gemeinsamen Nenner zu finden. Auch ein Orakel hat nun eben nicht immer recht. Und doch: Verzichten wollen wir sicherlich nicht mehr auf unseren ganz eigenen Restaurantführer. Denn immerhin sind wir bisher immer satt ins Büro zurückgekehrt - manchmal sogar regelrecht überfressen ...

