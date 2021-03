Anfang 2023 sollen die Arbeiten an der "Maison de la Croix-Rouge in der Rue des Scillas in Howald beginnen und 2025 abgeschlossen sein.

Ein neues Zuhause für die Croix-Rouge

David THINNES Anfang 2023 sollen die Arbeiten an der "Maison de la Croix-Rouge in der Rue des Scillas in Howald beginnen und 2025 abgeschlossen sein.

Bis vor Kurzem wurden in den Häusern mit den Nummern 15 bis 25 in der Rue des Scillas in Howald unter anderem Fernsehgeräte und Matratzen verkauft. Bis 2025 entsteht nun dort auf einem Hektar großen Areal die neue „Maison de la Croix-Rouge“. Mehr als 20 Abteilungen und zu Beginn 450 der 2 ...