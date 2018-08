Ein neues Wohnviertel entsteht

Auf der Rue du Rollingergrund werden in naher Zukunft auf dem ehemaligen Fabrikgelände über 500 Wohnungen realisiert. Die Baustelle wurde am Montag offiziell eingerichtet.

Bereits im November 2016 befasste sich der hauptstädtische Gemeinderat in einer Sitzung mit einem ambitiösen Bauvorhaben in Rollingergrund. Auf dem ehemaligen Werksgelände der Firmen Villeroy & Boch und Delfi Asset sollen rund 550 Wohnungen entstehen. Nun fast zwei Jahre später steht das Vorhaben in den Startlöchern. Auch wenn noch nicht viel von der eigentlichen Baustelle zu sehen ist, wurde diese am Montag offiziell eingerichtet.



Vorher hatte die Stadt Luxemburg Villeroy & Boch bereits für 14,3 Millionen Euro ein 3,12 Hektar großes Areal abgekauft ...