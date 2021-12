650.000 Euro soll die Komplettrenovierung für das Symbol der Spielplätze aus der Hauptstadt kosten.

Bis Ostern 2022 fertig

Ein neues Piratenschiff für den Park

Das Piratenschiff im hauptstädtischen Park ist weit über die Grenzen der Stadt Luxemburg hinaus bekannt: Dieses „Symbol der Spielplätze“, wie der Erste Schöffe Serge Wilmes (CSV) das Spiel-Schiff am Mittwoch beim allmonatlichen Pressetermin City Breakfast in der Märei bezeichnet, wird nun vom 3. Januar an komplett erneuert.

Seit längerem war bekannt, dass diese Arbeiten durchgeführt werden müssen – nun wurde die Baustelle terminiert. Für Ostern soll diese dann beendet sein, wie Wilmes verrät.

Die Renovierung ist notwendig geworden, da die Holzelemente und die Fundamente in einem kritischen Zustand sind. „Bei Kontrollen von Luxcontrol vor zwei, drei Jahren wurde bei Bohrungen festgestellt, dass diese Arbeiten auf uns zukommen werden“, erklärt der Erste Schöffe.

Im Jahr 2005 wurde das Piratenschiff eingeweiht. Dieses Mal sollen Verankerungen und Fundamente länger halten und den Kindern Sicherheit bieten.

Knuedler bis Juni 2023 fertig

Das Schiff wird bis Ende Februar, Anfang März komplett abgetragen. Dann wird die neue Ausgabe geliefert, die aber fast identisch zu der alten Version ist, wie Serge Wilmes versichert. Nur das Heck sei anders gestaltet, da die Verantwortlichen verhindern wollen, dass in der Nacht Obdachlose dort schlafen.

650.000 Euro kostet diese Baustelle, von der sich Wilmes erhofft, dass sie im angestrebten Zeitrahmen beendet sein wird.

10.000 Quadratmeter Steine werden verlegt. Foto: Ville de Luxembourg

Weitaus länger wird die Neugestaltung der Place Guillaume II noch andauern. Der Knuedler soll für Juni 2023 fertiggestellt sein. Vom 10. Januar an werden dann die etwa 10.000 Quadratmeter Steine, die aus einem Steinbruch aus der Nähe von Bayreuth kommen, verlegt, wie Bürgermeisterin Lydie Polfer mitteilte.

Bis Oktober 2023 wird es dann noch dauern, bis auch die Rue du Fossé auf einem kleinen Teil neu gestaltet sein wird.

