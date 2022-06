Nach sechs Monaten Bauzeit können kleine Piraten im Stater Park wieder in See stechen. Am Freitag wurde das bekannte Pirateschëff eingeweiht.

Nach sechs Monaten Bauzeit

Ein neues Piratenschiff ankert im Stadtpark

Jeff WILTZIUS Nach sechs Monaten Bauzeit können kleine Piraten im Stater Park wieder in See stechen. Am Freitag wurde das bekannte Pirateschëff eingeweiht.

Kleine Piraten können nun wieder das Piratenschiff im Stater Park entern. Der 30 Meter lange und 13 Meter hohe Dreimaster wurde am Freitag im Beisein von Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und dem Schöffenrat eingeweiht.

7 Bereits am ersten Tag war das Schiff gut besucht. Foto: Anouk Antony

Das Schiff ist in mehrere Sektionen aufgeteilt. Vorne sind die Kraben zu erkennen, sie dienen als Trampolin.

Rückblick: Das erste Schiff wurde im Juli 2005 installiert. Doch nach 17 Jahren im Dienst hatten die Holzelemente ihre besten Zeiten hinter sich. Bei einer Überprüfung durch Luxcontrol war aufgefallen, dass sich die Konstruktion in einem schlechten Zustand befand, weshalb sie ersetzt werden musste.

Am 3. Januar wurde das ehemalige Piratenschiff abgerissen, bis Ostern sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. Doch die Wiedereröffnung verzögerte sich, da noch unter anderem der Fallschutz sowie das Kiesbett am Fuße des Schiffes fertiggestellt werden mussten. „Jetzt ist der beliebteste Spielplatz der Hauptstadt wieder offen. Das freut nicht nur uns, sondern umso mehr die Kinder“, sagte der Erste Schöffe Serge Wilmes (CSV).

Singende Kinder und Musiker im Piratenkostüm:

Der neue Segler gleicht seinem Vorgänger, jedoch „mit einigen Verbesserungen“, wie der verantwortliche Architekt erklärt. So bestehen die Außenwände des Schiffes aus Eiche, das Innere aus österreichischer Lerche. „Diese Kombination macht das Schiff sehr witterungsbeständig.“

Zudem wurden neben neuen Spielmöglichkeiten auf dem Schiff noch kleine Trampolins in Form von Krabben und Seehunde als Drehfiguren installiert. Eine Wasserspielanlage gleich daneben komplettiert das Angebot.



Auch das Heck wurde geändert. Die Stadtverantwortlichen wollten damit verhindern, dass Obdachlose das Schiff nachts zum Schlafen aufsuchen. Der Preis für den Neubau beläuft sich auf 650.000 Euro.

Spielplätze in der Hauptstadt Auf dem Gebiet der Stadt-Luxemburg befinden sich mehr als 212 Spielplätze. Darunter sind unter anderem Sportflächen, Petanque-Pisten, Skater-Parks und Kinderspielplätze. Alle Details und Informationen dazu gibt es online.

