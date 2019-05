Mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung und der Möglichkeit die Pannenspur zu Stoßzeiten zu nutzen, soll der Verkehr auf der Autobahn A6 in Zukunft besser fließen.

Ein neues Konzept für die Autobahn A6

Diana HOFFMANN Mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung und der Möglichkeit die Pannenspur zu Stoßzeiten zu nutzen, soll der Verkehr auf der Autobahn A6 in Zukunft besser fließen.

Es klingt zunächst wie ein Widerspruch. Durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu Stoßzeiten auf der Autobahn A6 von Belgien in Richtung Luxemburg von 130 km/h auf 90 km/h sollen die Nutzer in Zukunft schneller an ihr Ziel gelangen. Bereits ab Ende Mai beginnt die Testphase auf der Strecke zwischen Sterpenich (B) und Kirchberg. "Dadurch, dass die Verkehrsteilnehmer weniger stark abbremsen, wird der Verkehrsfluss gesteigert", sagt Roland Fox, Direktor der Straßenbauverwaltung. Die Umsetzung passiert nach dem Vorbild anderer Städte, wie etwa Straßburg, wo sich eine solche temporäre Begrenzung bewährt hat.



Dies ist aber nur eine der Maßnahmen, die im Rahmen eines Projektes ausgearbeitet wurden, um den Verkehrsfluss auf der A6 in Richtung Luxemburg zu steigern. Auf einer Pressekonferenz am Montag stellten der Minister für Mobilität François Bausch und Roland Fox die zum Teil noch vage klingenden Ideen vor, die in einer Studie ausgearbeitet worden sind.



Standspur soll einen Meter breiter werden



Das Projekt geht jedoch weit über eine einfache Geschwindigkeitsbegrenzung hinaus. Es soll sozusagen eine Weiterführung der Bestrebungen sein, die bereits auf der belgischen Autobahn E411 (die in der A6 mündet) in Gang sind. Hier wurde die Standspur zur Fahrspur für Fahrgemeinschaften ausgebaut. Auch die Standspur der A6 soll, zunächst auf einem Teilabschnitt von 6,5 Kilometern, bis zur Ausfahrt Mamer/Capellen ausgebaut werden. Danach soll sie bei Stau für den öffentlichen Transport oder Fahrgemeinschaften genutzt werden können.



Die Standspur müsste dazu um etwa einen Meter erweitert werden, um der Norm von 3,5 Metern zu entsprechen. Aber damit nicht genug. Da dann die auch als Pannenspur bezeichnete Spur wegfällt, müssen Notfallbuchten eingerichtet werden. Für den Streckenabschnitt, der nun umgebaut wird, sind neun Nothaltebuchten vorgesehen.



Problembereiche werden die Autobahnkreuze und Verteiler sein. Vor allem rund um die Hauptstadt sind diese auf der A6 zahlreich. Sie müssen für das Projekt umgebaut werden. Begonnen wird mit den Verteilern Steinfort/Windhof und Mamer/Capellen. "Wir reden hier wohl eher von Arbeiten, die ein bis zwei Jahre dauern und nicht nur einige Monate", sagt Roland Fox. Das wolle aber nicht heißen, dass der Verkehr durchgehend dadurch beeinflusst werden wird.



Kamera muss erkennen, wie viele Personen an Bord sind



Um das Funktionieren einer Teilzeitspur zu garantieren, bedarf es aber mehr, als nur eine breitere Fahrspur. Ein dynamisches Schildersytem muss anzeigen, wann die Spur überhaupt geöffnet ist. Kameras müssen dazu auch erkennen, wenn ein Fahrzeug liegengeblieben ist und die Spur gegebenenfalls schließen. Außerdem müssen diese erfassen können, wie viele Personen in dem Wagen sitzen. Ob der Autofahrer also überhaupt berechtigt ist, die Spur zu nutzen.



Welches Kamerasystem infrage kommt, dazu möchte François Bausch noch nichts sagen. So weit ist das Pilotprojekt noch nicht ausgereift. Auch ab wie vielen Personen im Fahrzeug die Spur genutzt werden darf, ist noch nicht ganz klar. "Es werden aber mehr als zwei sein. Für mich beginnt eine Fahrgemeinschaft bei drei Personen", meint der Minister. Über den Ausbau von Parkplätzen für Fahrgemeinschaften will man sich jedoch noch Gedanken machen. Sie müssen bestenfalls außer Landes gebaut werden, um besonders die Pendler aufzufangen. Die App CoPilote soll das Zusammenfinden erleichtern.



Die Kosteneinschätzung für das Gesamtprojekt beläuft sich auf 60 Millionen Euro. Der geschätzte Baubeginn ist 2021. Zu einem späteren Zeitpunkt wird in Betracht gezogen, die Spurenaufteilung zu verändern und dann die linke Spur für den öffentlichen Transport und Fahrgemeinschaften zu nutzen. Auch sei es vorstellbar, das Projekt auf das gesamte Autobahnnetz auszuweiten.