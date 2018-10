Ein neuer Bahnhof für Esch

Vier Jahre nach dem Abriss des alten Hauptgebäudes sind die Arbeiten am Bahnhof in Esch/Alzette komplett abgeschlossen. Das Erscheinungsbild der Escher Goar hat sich gewandelt.

Montagmorgen, 7.30 Uhr. Kevin macht sich auf den Weg zur Schule. Jeden Morgen nimmt er am Escher Bahnhof den Zug zum hauptstädtischen Bahnhof. Dass die Empfangshalle in neuem Glanz erscheint, freut ihn. „Es war höchste Zeit, dass hier etwas passiert ist. Es ist viel heller und moderner geworden. Zudem freut es mich, dass ein Geldautomat in der Halle eingerichtet wurde. Das ist praktisch“, erklärt der Schüler.

Eine lichtdurchflutete Halle



Die neue Bahnhofshalle in Esch/Alzette ist bereits seit November vergangenen Jahres für Zugpassagiere und Besucher zugänglich ...