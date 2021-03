Ein Mordermittler auf der Anklagebank

Ein Kriminalpolizist fälscht Abrechnungen, um seinen teuren Lebenswandel zu finanzieren. Nun erwartet ihn eine Haftstrafe.

(str) - Eine Hochzeitsreise nach Bora Bora, eine Luxusuhr und teure Handtaschen als Geschenk für seine Frau, teure Autos sowie auch sonst ein Leben in Saus und Braus – und das alles auf Pump, was schließlich in eine Sackgasse führt.

Kriminalpolizist Daniel M. sucht Auswege und findet sie, indem er Fälschungen begeht. Doch es kommt, wie es kommen muss. Der Schmu fliegt auf – und ein Mordermittler, der als einer der besten seiner Einheit galt, riskiert nun vier Jahre Gefängnis.

„Ich habe weit über meinen Mitteln gelebt“, erklärt der inzwischen 40-Jährige nun vor den Richtern ...