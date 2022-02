Ein Mord für eine zehn Jahre alte Rechnung

Auf Hochtouren laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Leichenfund in einem Lieferwagen an der A13 am vergangenen Wochenende. Wie die Ermittler am Donnerstagabend in einem dringenden Zeugenaufruf schreiben, liegen erste Erkenntnisse zu zwei an der Tat beteiligten Fahrzeugen vor.