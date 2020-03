Ein Mörder in der Opferrolle

Vor der Kriminalkammer Luxemburg hat am Donnerstag der Prozess um einen Feminizid im Juni 2018 in Schifflingen begonnen.

Vor der Kriminalkammer Luxemburg hat am Donnerstag der Prozess um einen Feminizid im Juni 2018 in Schifflingen begonnen.

(str) - Am frühen Morgen des 30. Juni spricht ein Mann in Schifflingen Bauarbeiter an und erklärt diesen, er glaube, er habe soeben seine Lebensgefährtin erwürgt.

Die Polizei findet wenige Minuten später tatsächlich die Leiche der 45-jährigen Frau in deren Wohnung. In einem Nebenzimmer schläft noch immer ihr minderjährige Tochter.

20 Monate später begann nun am Donnerstagnachmittag der Prozess gegen Luís B ...