Gerichtschronik der Woche

Ein Messerangriff und ein Homejacking

Es waren zwei unterschiedliche Angriffe mit denen die Richter in dieser Woche befasst waren. Dennoch: Beide Täter riskieren lange Haftstrafen.

(SH/m.r.) - Mehrmals hatte ein 21-jähriger Mann im vergangenen Sommer auf der Kinnekswiss in der Hauptstadt versucht, eine junge Frau anzusprechen. Diese wollte von João M. jedoch nichts wissen. Wie die Frau vor Gericht erklärte, hatte der Mann ihr daraufhin gedroht. Dabei hatte er auch gesagt, dass er sie nur nicht schlagen würde, weil sie eine Frau sei.

Mann wegen Messerangriffs auf Kinnekswiss angeklagt Die Hintergründe der Tat sind banal und konfus zugleich. Das Opfer kam nur durch Glück mit dem Leben davon.

Beim Bruder der Frau schien João M. weniger Skrupel zu haben. Denn Tage später verletzte er diesen mit einem Messer. Das Opfer hatte Glück im Unglück: Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Für den Täter sind die Folgen der Tat weitaus schwerer: Er riskiert wegen versuchten Mordes eine 15-jährige Haftstrafe.

Kaltblütiger Einbrecher

Eine lange Haftstrafe hat die Staatsanwaltschaft auch gegen Daniel N. gefordert. Er soll zehn Jahre hinter Gittern bleiben. Der mittlerweile 63-Jährige war im August 2012 in ein Haus in Noerdingen eingebrochen, hatte die Bewohner, ein älteres Ehepaar, im Schlaf überrascht und nicht nur nach Wertsachen gefragt, sondern den fast 84-jährigen Mann auch so schwer verletzt, dass dieser die Sicht auf einem Auge verloren hat.

Wenn plötzlich ein Einbrecher im Zimmer steht Ein mittlerweile 63-jähriger Mann riskiert wegen Homejackings im August 2012 in Noerdingen eine zehnjährige Haftstrafe.

Dass der Mann aus Rache gehandelt hatte, wie er es vor Gericht betonte, wollte der Ankläger nicht glauben. Bei dem Vorfall im August 2012 soll es sich ihm zufolge um den Anfang der Karriere als Einbrecher des Beschuldigten gehandelt haben.

Es war denn auch ein weiterer Konflikt mit dem Gesetz, der dazu führte, dass Daniel N. überhaupt der Prozess gemacht werden konnte. Jahrelang war es der Polizei nämlich nicht gelungen, den Täter zu finden. Erst als die Straftat fast verjährt war, konnte Daniel N. aufgrund von DNS-Proben, die in einem anderen Verfahren entnommen worden waren, mit der Tat in Verbindung gebracht werden.

