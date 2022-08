Edinjo Pulti, der als Tatverdächtiger eines Mordversuchs in Petingen weltweit gesucht wird, beteuert in einer E-Mail an das „Wort“ seine Unschuld.

Lokales 3 Min.

Europe's Most Wanted

Ein Meistgesuchter beteuert seine Unschuld per E-Mail

Steve REMESCH Edinjo Pulti, der als Tatverdächtiger eines Mordversuchs in Petingen weltweit gesucht wird, beteuert in einer E-Mail an das „Wort“ seine Unschuld. Derweil entzieht er sich aber weiter einer Festnahme.