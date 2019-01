Ein Leserbrief und seine Folgen

Wie die Leudelinger Opposition auf das "Nein" der Mehrheit zu einem Referendum reagiert. Und wie sich die Innenministerin in Sachen Bezirkswechsel von Kopstal und Leudelingen positioniert.

Die DP-nahe politische Gruppierung im Leudelinger Gemeinderat, „Zesumme fir Leideleng“ (ZFL), hält weiter an ihrem Vorhaben fest, eine Volksbefragung zum Wechsel der Südgemeinde in den Wahlbezirk Zentrum zu organisieren. In den kommenden Tagen wolle man mit einer Unterschriftensammlung beginnen, um ein kommunales Referendum am 26. Mai, also zeitgleich mit den Wahlen zum Europaparlament, zu erzwingen.



Das bestätigt Oppositionsrat Lou Linster dem LW und reagiert damit auf einen Leserbrief der Mehrheit im Leudelinger Gemeinderat ...