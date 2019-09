Ein Leben als Bergarbeiter

Mit 20 Jahren verschlägt es Jacques Lacour aus Lasauvage zum Bergbau – ein Weg, den er nie bereut hat .

82 Jahre alt und müde. Jacques Lacour sitzt in seinem kleinen, gemütlich eingerichteten Arbeiterhaus in Lasauvage am Küchentisch. Er hat ein Gesicht, das Bände spricht. Starke Hände, die von einem harten Arbeitsleben zeugen. Wässrige Augen, die auf Traurigkeit hindeuten. „Ich bin der jüngste Sohn einer Bergarbeiterfamilie. Mein ganzes Leben lang habe ich nichts anderes gekannt als Arbeiten“, sagt er.

Sein Blick schweift dabei über ein altes Fotoalbum ...