Ein Land sagt Äddi: Vor einem Jahr stirbt Großherzog Jean

Er war ein großer Staatschef, volksnah und als Chefscout Vorbild für Tausende Pfadfinder. Am 23. April 2019 trat Grand-Duc Jean seine letzte Reise an. Ein Rückblick in Bildern.

Am 23. April 2019 stürzt die Nachricht vom Tod von Großherzog Jean das Land in tiefe Trauer. 36 Jahre, von 1964 bis 2000, hat Grand-Duc Jean an der Spitze des Landes gestanden. Die bewegende Trauerfeier im Videorückblick: Grand-Duc Jean galt als großer Staatschef, der sich durch seine Herzlichkeit und seine außerordentliche Nähe und tiefe Verbundenheit zu seinem Volk auszeichnete. Als Chefscout war er zudem ein Vorbild für Tausende junge Pfadfinder in Luxemburg. Die Scouten waren es denn auch, die Grand-Duc Jean am frühen Morgen des 4 ...