Ein Land macht dicht: Die Corona-Krise in Luxemburg in Bildern

Rausgehen, um runterzukommen: Jugendliche in der Rue de l'Alzette in Esch/Alzette am 30. März. Die Einkaufsstraße ist am 30. März ziemlich belebt - die Ausgangsregeln und Mindestdistanzen seien aber großteils eingehalten worden, heißt es von den Behörden.

Foto: Guy Wolff