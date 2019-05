Das Künstlerkollektiv Cueva nutzt eine leerstehende Lagerhallen in der Rue des Jardins in Esch/Alzette, um aus dem eher tristen Ambiente ein Hort der Kreativität zu machen.

Lokales 30

Ein Kunstprojekt für den Moment

Das Künstlerkollektiv Cueva nutzt eine leerstehende Lagerhallen in der Rue des Jardins in Esch/Alzette, um aus dem eher tristen Ambiente ein Hort der Kreativität zu machen.

(AH) - Mit seiner fünften Ausgabe einer kurzlebigen Kunstausstellung, dem Projekt Aal Esch, weiß das Künstlerkollektiv Cueva erneut zu überzeugen. Nicht nur war die Vernissage zur Ausstellung vor gut einer Woche mit rund 1.200 Besuchern ein wahrer Erfolg. Auch zieht das Kunstprojekt in der leer stehenden Lagerhalle an der Rue des Jardins in Esch seither jeden Tag begeisterte Besucher an. Darunter viele Schulklassen. Noch bis zum 12. Mai präsentieren dort 55 Künstler auf drei Stockwerken ihre Werke. Von dekorativer Kunst über ausgefallene Installationen bis hin zu Skulpturen kann jede Kunstform in der Halle bewundert werden.



30 Foto: Laurent Ludwig

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig Foto: Laurent Ludwig