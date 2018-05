Am zweiten Tag der Staatsvisite geht es für König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande einmal quer durch das Großherzogtum. Erster Termin war am Morgen in Belval.

Lokales 23

Ein Königspaar erkundet das Land

Diane LECORSAIS Am zweiten Tag der Staatsvisite geht es für König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande einmal quer durch das Großherzogtum. Erster Termin war am Morgen in Belval.

Nachdem am ersten Tag des Staatsbesuchs die offiziellen Termine dominiert hatten, geht es am Donnerstag für Willem-Alexander und Máxima der Niederlande zu Besichtigungen im Süden und Norden des Landes - mit einer wirtschaftlichen und einer historischen Komponente.



Erster Termin war am Morgen in Belval, wo das königliche Paar gemeinsam mit Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa von Ministerin Corinne Cahen sowie den Bürgermeistern von Esch und Sassenheim, Georges Mischo und Georges Engel, empfangen wurde.

23 Ankunft in Belval: Máxima und Willem-Alexander nehmen die spektakuläre Kulisse in Augenschein. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ankunft in Belval: Máxima und Willem-Alexander nehmen die spektakuläre Kulisse in Augenschein. Foto: Pierre Matgé Die Staatsvisite bekommt viel mediale Aufmerksamkeit. Auch zahlreiche Journalisten aus den Niederlanden sind mit dabei. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Vier Freunde: Beim Gruppenfoto hatten Großherzog Henri, Großherzogin Maria Teresa, Königin Máxima und König Willem-Alexander sichtlich Spaß. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé König Willem-Alexander und Königin Máxima auf Entdeckungstour in Belval. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Stilvoll: Königin Máxima erschien am Donnerstag in einem nude-farbenen Hosenkostüm; Großherzogin Maria Teresa hatte sich für ein elegantes Outfit in kräftigem Lila entschieden. Foto: Pierre Matgé In der Maison du Savoir wurde dem königlichen Paar Luxemburgs Strategie in puncto Space Resources erläutert. Foto: Pierre Matgé Romain Martin, Vize-Rektor der Uni. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Stilvoll von Kopf bis Fuß: Königin Máximas Garderobe sorgt stets für Aufmerksamkeit. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Die Studenten der Universität Luxemburg freuten sich über den hohen Besuch. Foto: Pierre Matgé Mario Grotz, Chargé de la Direction générale Recherche, propriété intellectuelle et nouvelles technologies im Wirtschaftsministerium, informiert über Space resources. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé

Wie bereits vor fünf Jahren seine Mutter, Königin Beatrix, konnten nun also König Willem-Alexander und seine Gattin die spektakuläre Kulisse der Hochöfen in Augenschein nehmen.

Anschließend durften die hohen Gäste sich ein Bild von der Universität Luxemburg machen. Zunächst ging es in das noch nicht eröffnete Learning Centre, die Bibliothek der Uni, die in den kommenden Monaten fertiggestellt wird. Willem-Alexander und Máxima zeigten sich sichtlich beeindruckt von der imposanten Architektur und ließen sich das Projekt im Detail erläutern.

Herzlicher Empfang für Willem-Alexander und Máxima Zahlreiche Schaulustige begrüßten das niederländische Königspaar am Mittwoch vor dem Palast, wo es von Großherzog Henri und Großherzogin Maria empfangen wurde.

In der Maison du Savoir gab Mario Grotz, Chargé de la Direction générale Recherche, propriété intellectuelle et nouvelles technologies im Wirtschaftsministerium, anschließend eine Einführung ins Thema Space Resources und erläuterte Luxemburgs Strategie für die Zukunft. Anschließend ließen sich die hohen Gäste verschiedene Forschungsprojekte erklären.

Familiengeschichte in Vianden



In Vianden steht anschließend die gemeinsame Geschichte der beiden Herrscherhäuser im Fokus. Willem-Alexander und Máxima eröffnen demnach eine Ausstellung unter dem Titel "Relations: The Nassaus and Luxembourg" mit Sammlerstücken aus dem königlichem und dem großherzoglichem Hause. Beide Familien entstammen bekanntlich dem Hause Nassau, aus der die beiden Nassau-Dynastien, Oranien-Nassau und Nassau-Weilburg hervorgingen.