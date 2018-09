Littering ist ein weit verbreitetes Phänomen. In den Städten landen vor allem Zigarettenstummel und Kaugummireste auf dem Boden statt in einem Mülleimer.

Ein klebriges Unterfangen

(m.r.) - Jedes Jahr landen Tausende Tonnen Müll einfach auf dem Boden. Das sogenannte Littering kostet Gemeinden und Staat jährlich etwa 2,4 Millionen Euro. Um der illegalen Müllentsorgung Herr zu werden, hat das Nachhaltigkeitsministerium in den Sommermonaten die Informationskampagne "Klengen Offall, grousse Problem" gestartet.



Diese geht nun in eine weitere Phase und soll auf eines der Hauptprobleme in den Städten hinweisen: weggeworfenes Kaugummi. In diesem Zusammenhang wurden an den Bahnhöfen und Bushaltestellen entsprechende Plakate aufgehängt.



Die Plakate wurden auf Bahnhöfen und in der Nähe von Bushaltestellen angebracht. Foto: MDDI

Handelsüblicher Kaugummi ist nicht biologisch abbaubar. Dementsprechend braucht er mehrere Jahre, bis dass er zerfällt. In der Stadt Luxemburg entstehen jedes Jahr Kosten von bis zu 40 000 Euro, um solche Abfälle von den Straßen zu beseitigen.



Littering ist kein Kavaliersdelikt. Wer sein Kaugummi auf den Boden wirft, muss mit einer Strafe in Höhe von 49 Euro rechnen. In anderen Fällen kann Verschmutzern sogar ein Bußgeld von bis zu 250 Euro drohen.