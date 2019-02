Als der Pub "George & Dragon" im Rollingergrund 2017 schließen musste, sorgte das bei vielen Stammgästen für Unmut. Am Freitagabend feierte die Kult-Kneipe Wiedereröffnung.

Ein Klassiker kehrt zurück

(sas) - Bereits seit Anfang Januar hat der Pub an der Rue de Rollingergrund den Betrieb wieder aufgenommen, am Freitagabend wurde der British Pub George & Dragon dann auch offiziell wiedereröffnet – in altem Gewand und an neuer Adresse. Denn die roten Kunstlederbänke und die rustikalen Holztische werdem so manchem Gast bei der Eröffnung wohl nur zu gut in Erinnerung gewesen sein.

Ende 2017 hatte Inhaberin Margarida Santiago die Türen des Lokals an der Rue Albert Unden in Mühlenbach vorerst schließen müssen.

