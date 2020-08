Am 10. August 2019 endet ein Beziehungsstreit in Esch/Alzette für eine Frau tödlich. Ihr Partner wird nach der Tat festgenommen. Seitdem sitzt er in U-Haft.

Ein Jahr nach fatalem Streit: Ermittlungen nicht abgeschlossen

Maximilian RICHARD

Gewalt im familiären Umfeld bleibt hierzulande ein alltägliches Phänomen. Alleine im vergangenen Jahr mussten Polizisten 849 Mal wegen häuslicher Gewalt eingreifen – in 265 Fällen ordnete die Staatsanwaltschaft nach einem solchen Einsatz zum Schutz der Opfer eine 14-tägige Wegweisung des Gewalttäters aus der gemeinsamen Wohnung an. So auch vor einem Jahr in Esch/Alzette ...