(str) - Es ist eine tragische Meldung, die an diesem Montag vor genau einem Jahr Schlagzeilen macht: Ein junges Paar, 31 und 29 Jahre alt, verliert in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bereldingen das Bewusstsein. Der Notarzt kann nur noch den Tod der beiden Opfer feststellen. Er äußert aber den Verdacht einer Vergiftung.



Und eine mögliche Erklärung dazu liefert scheinbar der Bruder der toten jungen Frau und Bewohners des Appartements: Der junge Mann ist Polizist in der Hauptstadt und erklärt seinen Kollegen, seine Schwester und deren Lebensgefährte hätten über Übelkeit geklagt, nachdem sie bei einer Wanderung in Vianden „Nëssdrëpp“ zu sich genommen hätten.



Kein Gift im Schnaps



Eiligst werden bei Schnapsbrennern die Bestände beschlagnahmt. Andere Möglichkeiten werden zu diesem Zeitpunkt offensichtlich nicht in Betracht gezogen. Und auch der Ort des Geschehens wird erst Tage später genauer unter die Lupe genommen. Auffällig ist aber bereits zu diesem Zeitpunkt: Niemand anders meldet sich mit Beschwerden nach dem Konsum von Branntwein.



Eine Autopsie wird angeordnet. Die genaue Ursache kann aber nur eine zusätzliche toxikologische Analyse an den Tag bringen, und die braucht Zeit. Erst am Dienstagnachmittag, also zwei Tage nach den tragischen Ereignissen, wird der Bruder des Opfers verhört.



Bei der Kriminalpolizei ist man nicht mehr so ganz von den Aussagen der Bruders überzeugt – möglicherweise, weil die Untersuchung der Spirituosen ein negatives Ergebnis erbrachte. Entscheidend voran kommen die Ermittlungen aber am Dienstagabend.

Die Ampulle auf dem Balkon



Zwei Arbeitskollegen haben sich mit dem Bruder in einem südamerikanischen Restaurant in der Oberstadt verabredet. Am Tisch neben ihnen sitzt ein LW-Mitarbeiter, der ungewollt Zeuge des Geschehens wird.



Der 26-jährige Polizist äußert dort seinen Kollegen gegenüber die Befürchtung, nach dem Tod seiner Schwester und deren Freundes „Probleme zu bekommen“. Seine Freunde wollen mehr wissen. Dann erzählt er, er habe auf dem Balkon seiner Wohnung „eine Ampulle mit einer Flüssigkeit“ gefunden. Er habe diese in Richtung Straße weggeworfen, da er „gedacht habe, dass es sich um Magentropfen handele“.



Seine Freunde legen ihm nahe, dies auch unbedingt den Ermittlern der Kriminalpolizei zu sagen. Als er zögert, greift einer der beiden anderen Polizisten beherzt zum Telefon und gibt die Information weiter.



Spurensuche im Darknet



Doch den Bruder des Opfers beschäftigen offensichtlich noch weitere Überlegungen, die für den Fall von entscheidender Bedeutung sein werden. Im späteren Verlauf des Abends spricht er über das „Darknet“ und über die Möglichkeit, Nutzer und deren Tätigkeit in dieser parallelen und weitgehend anonymen Internetwelt zurückzuverfolgen.



Dies ist in soweit von Bedeutung, dass sich im „Darknet“ ein offener Schwarzmarkt etabliert hat, mit Waffen, Drogen und anderen Substanzen im Angebot. Sich dort Gifte wie beispielsweise Zyankali zu beschaffen, dürfte Kennern zufolge keine größeren Schwierigkeiten bereiten.



Schlag auf Schlag



Einen Tag später, am Mittwoch überschlagen sich dann die Ereignisse. Der Polizist wird erneut verhört. Und angesichts der neuen Erkenntnisse nach dem Restaurantbesuch, dürfte er nun als möglicher Tatverdächtiger gelten.



Am Mittag kommt es zu einer eiligst angeordneten Durchsuchung der Wohnung des nun Verdächtigen. Insbesondere wird auch der Bereich vor dem Gebäude – in Wurfdistanz – Zentimeter für Zentimeter überprüft. Eine Grünfläche wird abgemäht und die Gullis am Fahrbahnrand leer gepumpt. Die Kriminalermittler tüten mehrere Gegenstände ein. Unbestätigten Informationen zufolge ist darunter auch ein kleiner Flüssigkeitsbehälter.



Am Donnerstag wird der Polizist nach einem weiteren Verhör entwaffnet und verhaftet. Freitags wird er einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnet. Wenige Tage später bestätigt die toxikologische Analyse zweifelsfrei, dass die 29-jährige Frau und ihr 31-jähriger Lebensgefährte einem Giftanschlag zum Opfer gefallen sind. Offiziell unbestätigt: Das Gift soll in einer Suppe aufgelöst gewesen sein.



Verdächtiger Tod der Mutter



Doch es steht noch ein weiterer schwerwiegender Verdacht im Raum: Drei Jahre zuvor war bereits die Mutter unter zwielichtigen Umständen ums Leben gekommen. Man fand sie tot in einer Badewanne. Da es sich bei der Frau um eine Alkoholikerin gehandelt haben soll, wurden sich aber – wie es scheint – nicht allzu viele Fragen gestellt. Eine Autopsie ist nicht mehr möglich, denn die Tote wurde eingeäschert.



Ein Jahr nach der Tat, ist noch nicht viel mehr gewusst. Auf Nachfrage beruft sich die Justiz auf die laufenden Ermittlungen. Ob diese in absehbarer Zeit abgeschlossen werden, oder ob sich der Polizist noch immer in Untersuchungshaft befindet, ist nicht in Erfahrung zu bringen.