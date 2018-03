An diesem Wochenende schlagen die Herzen von Luxemburgs Oldtimer-Fans ein bisschen schneller. Das traditionelle "Autojumble" findet in der Luxexpo The Box statt.

Ein Highlight für Oldtimer-Fans

Michèle Zahlen An diesem Wochenende schlagen die Herzen von Luxemburgs Oldtimer-Fans ein bisschen schneller. Das traditionelle "Autojumble" findet in der Luxexpo The Box statt.

Liebhaber alter Autos und passionierte Schrauber kommen am Wochenende voll und ganz auf ihre Kosten: Das "Autojumble" eröffnete am Samstagmorgen seine Türen in der Luxexpo The Box in Kirchberg. Fans von historischem Blech können sich nicht nur auf schicke Oldtimer, sondern auch auf jede Menge Verkaufsstände mit Modellautos, Spezialliteratur, Werkzeug und anderem Zubehör freuen. Die Luxemburger Oldtimer-Messe zählt zu den größten der Großregion, die Veranstalter erwarten sich dieses Jahr rund 6500 Besucher.



Das „Autojumble“ findet auch am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt.

20 Jede Menge ausgefallene Automodelle gibt es auch dieses Jahr wieder beim "Autojumble" zu sehen. Foto: Laurent Ludwig

