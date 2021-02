Bei zwei Unfällen wurden am Sonntagabend sechs Menschen verletzt, einer davon schwer. In Bergem kam es außerdem zu einem Hausbrand.

Ein Hausbrand und zwei Unfälle am Sonntag

(jwi) - Am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr ist in Bergem in der Grand-Rue ein Feuer in dem Anbau eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Im Einsatz waren die Rettungskräfte aus Düdelingen, Monderich und Kayl. Bei dem Zwischenfall kam niemand zu Schaden.

Der Hausbrand in Bergem. Foto: CGDIS

Um 18.23 Uhr kam es zu einem schweren Unfall bei Mertert. Ein Auto kam auf dem CR141A zwischen Mertert und Schaferrieder von der Straße ab. Bei dem Unfall gab es zwei Verletzte, eine Person kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Das meldet der CGDIS am Montagmorgen. Die Rettungswagen kamen aus Mertert und Junglinster. Zudem waren ein Samu-Wagen und die Feuerwehr aus Manternach vor Ort.

In Merter gab es am Sonntagabend einen Schwerverletzten. Foto: CGDIS

Gegen 19 Uhr gab es einen Zusammenprall auf der RN11 zwischen Waldhaff und Gonderingen. Zwei Autos prallten aufeinander. Es gab vier Verletzte, keiner davon schwer. Einsatzkräfte aus Echternach, Junglinster, Lintgen, Niederanven und der Hauptstadt waren vor Ort. Auch ein Samu-Wagen war zur Stelle.

2 Bei dem Unfall bei Waldhaff wurden vier Menschen verletzt. Foto: CGDIS

um weitere Bilder zu sehen. Bei dem Unfall bei Waldhaff wurden vier Menschen verletzt. Foto: CGDIS Bei dem Unfall bei Waldhaff wurden vier Menschen verletzt. Foto: CGDIS

