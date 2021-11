Für die Schneeballschlacht braucht es zwar noch etwas mehr, für eine feine weiße Decke reichte es aber aus. Eindrücke aus dem Norden.

Erster Schnee

Ein Hauch von Weiß über Luxemburg

Für die Schneeballschlacht braucht es zwar noch etwas mehr, für eine feine weiße Decke reichte es aber aus. Eindrücke aus dem Norden.

(DL) - Pünktlich zum ersten Advent hüllt sich Luxemburg in eine feine weiße Decke. Bereits am Freitagabend fielen dicke Schneeflocken vom Himmel, am Samstag schneite es bisweilen munter weiter und auch am Sonntag sind weiterhin vereinzelte Schneefälle möglich. Zum Schneemann-Bauen reicht es zwar noch nicht aus, dennoch konnte man zumindest im hohen Norden des Landes schon eine zauberhafte Winterlandschaft bestaunen. Hier die Eindrücke des LW-Korrespondenten Claude Windeshausen:

In den nächsten Tagen bleibt es zwar kalt mit Temperaturen um den Gefrierpunkt - weitere Schneefälle kündigt Meteolux aber vorerst nicht an.

