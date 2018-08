Ein Hauch von Gaudi an der Escher Grenz

An der Escher Grenz entsteht derzeit ein größeres Kunstwerk. Eigentlich handelt es sich um das künftige Ökodorf der Vereinigung Benu. Derzeit helfen Freiwillige, die Außenfassade mit Abfallprodukten zu schmücken.

Als Guillaume Dyvranbe kürzlich im Discounter an der Place de la Frontière in Esch/Alzette einkaufen ging, staunte er über die auf dem Parkplatz aufgestellte Containerkonstruktion. Er fragte, was es damit auf sich habe.



Als er erfuhr, dass dort ein Ökodorf am Entstehen ist, entschied er sich spontan, eine Hand mit anzulegen. „Ich bin ein bisschen Bio“, sagt der Einwohner aus Volmerange-les-Mines (F) über sich selbst.



Mittlerweile ist er bereits zum dritten Mal an der Grenz ...