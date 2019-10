Im Centre culturel Tramsschapp gibt es am Samstag und Sonntag afrikanische Handwerkskunst und exotische Leckereien zu entdecken.

Ein Hauch von Afrika in Limpertsberg

Im Centre culturel Tramsschapp gibt es am Samstag und Sonntag afrikanische Handwerkskunst und exotische Leckereien zu entdecken.

(jt) - Der Verein Likaba hat am Wochenende zur vierten Ausgabe des "Lux African Market" in Limpertsberg geladen. Im Vorjahr lockte das Afrika-Event laut dem Veranstalter mehr als 3.000 Besucher in das Kulturzentrum Tramsschapp.

Die 28 Aussteller zeigen Mode, Kunsthandwerk, Bücher und vieles mehr. Besucher des Markts konnten vor Ort auch Spezialitäten der afro-karibischen Küche probieren.

Der Markt ist am Samstag noch bis 22 Uhr und am Sonntag zwischen 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Aussteller des "Lux African Market" haben am Samstag und Sonntag ihre Stände im Tramsschapp in Limpertsberg aufgebaut. Zu sehen gab es Kunsthandwerk, Taschen, Schmuck und Kleidung. Besucher des Markts konnten sich auch Spezialitäten der afro-karibischen Küche schmecken lassen.