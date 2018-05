Das Buch für Neuankömmlinge soll Flüchtlingen helfen, sich hierzulande zurechtzufinden. Es ist wohl das erste Buch, das in arabischer und persischer Sprache über die Kultur und das gesellschaftliche Leben in Luxemburg informiert.

Ein Handbuch für Neuankömmlinge

Andere Länder, andere Sitten. Viele der Flüchtlinge, die nach Luxemburg kommen, erleben erst einmal einen Kulturschock. Unbekanntes Essen, anderes Wohnen, Menschen, die sich in der Öffentlichkeit küssen und oftmals nasskaltes Wetter – eine ungewohnte Lebensweise eben. „Die sollen sich doch einfach anpassen“, lautet regelmäßig die vorschnelle Kritik in Richtung der Neuankömmlinge. Das würden viele dieser Menschen gerne. Doch so leicht, wie es scheint, ist es dann doch nicht immer. Einige haben noch nie zuvor ihr Land oder ihre Stadt verlassen. Sie wissen nicht einmal, wo genau sie sich auf der Weltkugel befinden. Die erste Schwierigkeit ist häufig, sich darüber klar zu werden, welche Fragen sie stellen sollen, um Lösungen zu finden.



Der Guide soll Orientierung geben



Um den Neuankömmlingen aus fernen Ländern eine Chance zu geben und ihnen den Start, vielleicht sogar in ein neues Leben, zu erleichtern, wurde eine Art Handbuch: „Luxembourg en poche“, von Reech eng Hand, eine Initiative der katholischen Kirche, zusammengestellt. Das Buch enthält Informationen darüber, welche Kontaktstellen es für Neuankömmlinge gibt, oder wo sie Sprachkurse besuchen können. Es ist das erste Buch in arabischer und persischer Schrift, das nicht nur Themen zur Arbeits- oder Wohnungssuche behandelt, sondern auch über Politik, Wirtschaft und Religion informiert. Auch Kapitel über die Geschichte des Landes oder über kulturelle Gegebenheiten, wie etwa Feiertage, sind darin zu finden.

„Solche Informationen sind wichtig, um die fremde Gesellschaft zu verstehen“, sagt Ali Reza Ilbegi Teymouri. Er selbst kam vor 15 Jahren als Flüchtling aus dem Iran nach Luxemburg und hat bei der Übersetzung des Buches mitgeholfen. „Manche Menschen müssen das Sozialsystem erst erklärt bekommen. Oder eben, was ein Gesundheitssystem ist und was Umweltschutz bedeutet.“ Jedoch spielt auch Unsicherheit nicht selten eine Rolle. „Einige der Flüchtlinge wollen die Wohnstrukturen nicht verlassen, da sie nicht wissen, wie sie den Menschen hier begegnen sollen“, sagt Dominique von Leipzig, Koordinatorin des Buches. Sich per Buch über die Gesellschaft zu informieren, gestaltet sich schwierig. Literatur in Persisch oder Arabisch ist in Luxemburg oft nicht zu finden. Manche beherrschen das hier genutzte lateinische Alphabet nicht einmal.



Nicht nur für Flüchtlinge

Die 224 Seiten umfassende Veröffentlichung soll den Neuankömmlingen gratis an ihren ersten Kontaktstellen ausgehändigt werden. „Zwischen 2015 und 2017 sind in Luxemburg 2 850 Asylanträge von Personen gestellt worden, die arabischsprachig sind. 420 der Antragsteller in der gleichen Periode sprechen Persisch. Das Buch ist primär für diese Menschen zusammengestellt worden“, sagt Paul Estgen, Projektkoordinator bei Reech eng Hand.



„Doch nicht nur für Flüchtlinge ist das Buch gedacht“, sagt Dominique von Leipzig. Ebenso finden Menschen, die zum Arbeiten nach Luxemburg gekommen sind, darin Informationen in französischer oder englischer Sprache. Aber auch für gebürtige Luxemburger kann das Buch interessant sein, denn es enthält unter anderem Statistiken, die sicherlich nicht jedem bekannt sind. Das Lesen könnte so manchem die Augen öffnen, um die Menschen, die kommen, anders wahrzunehmen, wie Ali Reza Ilbegi Teymouri meint: „Wer sich die Geschichte von Land und Leuten vorhält, erkennt, dass es immer schon Einwanderung in Luxemburg gegeben hat.“ Eventuell unter anderen Umständen, doch ist das Land bisher immer mit der Herausforderung fertiggeworden und konnte sie für sich nutzen.

Buch und Handy-App Das Buch „Luxembourg en poche“ ist für zehn Euro in den Buchhandlungen erhältlich. Die App „Lux en poche“ beinhaltet ebenfalls Informationen für Flüchtlinge und kann für 4,95 Euro bei GooglePlay, später auch im App-Store heruntergeladen werden. Die App wurde von der ErwuesseBildung entwickelt. Finanziert wurde das gesamte Projekt von der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. www.luxembourgenpoche.lu

app.luxembourgenpoche.lu