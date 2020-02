Ein halbes Jahr nach dem Tornado

In den Gemeinden Petingen und Käerjeng ist seitdem viel passiert. Doch noch nicht alle Schäden sind vollständig behoben.

Es ist ein Tag, den in Luxemburg niemand so schnell vergisst: der 9. August 2019. An diesem Tag zog am frühen Abend ein Tornado über Petingen und Käerjeng und richtete Schäden in Millionenhöhe an. 19 Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Es dauerte nur wenige Minuten, dann war alles vorbei. Für die Anwohner, Helfer und Betriebe begann danach erst die Arbeit – und vorbei ist diese noch lange nicht.



Insgesamt wurden etwa 650 Häuser in den Gemeinden Petingen und Käerjeng beschädigt ...