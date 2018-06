Nanu, es wird ja richtig grün auf dem ansonsten so grauen Glacisfeld. Die Tram bahnt sich an – und wird in einer der beiden Richtungen über begrünte Tramgleise fahren.

Ein grünes Gleisbett für die Tram

Diane LECORSAIS Noch einen guten Monat dauert es, bis die Tram die Rote Brücke überquert und bis zur Stäreplaz verkehrt. Einen Vorgeschmack darauf, wie sie das Stadtbild verändern wird, gibt es auf dem Glacis schon jetzt.

Am 27. Juli wird die Tram den regulären Betrieb auf dem Streckenabschnitt zwischen der Roten Brücke und der Stäreplaz aufnehmen. Foto: Lex Kleren

Auch entlang der Avenue Kennedy in Kirchberg ist das Gleisbett der Straßenbahn inzwischen ergrünt.

Wie auf dem Bild zu sehen, wird die Tram in Limpertsberg schon ohne Oberleitung unterwegs sein und an jeder Haltestelle via eine spezielle Ladeschiene im Boden mit Strom versorgt.



Das neue Verkehrsmittel soll sich auf diese Weise harmonisch in seine Umgebung einfügen und das Stadtbild aufwerten.

In Limpertsberg ist dies schon mal gelungen. Noch fährt die Tram hier aber lediglich zu Testzwecken auf und ab. Am 27. Juli nimmt sie auf diesem Streckenabschnitt den regulären Betrieb auf und verkehrt somit von der Luxexpo via den Pôle d'échange Rout Bréck-Pafendall bis zum Umschlagplatz Stäreplaz, auf dem ebenfalls ein Busbahnhof entsteht.



Zwischen dem 27. Juli und dem 16. September, Tag der Inbetriebnahme des Pôle d'échange Stäreplaz, dürfen Passagiere die Tram auf der gesamten Strecke kostenlos nutzen.

Während der Schueberfouer muss sich die Straßenbahn auf dem Glacis aber mit nur einem Gleis begnügen.