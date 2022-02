Statt ungenutzt auf das nächste Bauprojekt zu warten, sollen freie Flächen künftig aufgewertet werden - etwa als vorübergehende Grünanlage.

Hinter den Goldtürmen

Ein Garten der Mehrsprachigkeit für Kirchberg

Diane LECORSAIS Statt ungenutzt auf das nächste Bauprojekt zu warten, sollen freie Flächen künftig aufgewertet werden - etwa als vorübergehende Grünanlage.

Der Stadtteil Kirchberg soll lebendiger werden - und nicht genutzte Bauflächen zumindest vorübergehend genutzt. Vor diesem Hintergrund realisiert der Fonds Kirchberg auf einem Areal hinter den Goldtürmen des Europäischen Gerichtshofs nun ein ganz besonderes Fleckchen Grün. Das 1,15 Hektar große Gelände zwischen Boulevard Konrad Adenauer und Rue Charles-Léon Hammes wurde durch den Abriss des alten Jean Monnet Gebäudes frei und liegt derzeit brach. Gebaut werden soll dort zumindest kurzfristig nichts - sodass das Grundstück nun anderweitig aufgewertet werden soll.

Entstehen wird demnach ein öffentlich zugänglicher Park, der sich dem Thema Mehrsprachigkeit verschreiben wird - passend zu seiner europäischen Umgebung und den 24 offiziellen Sprachen der EU, wobei zusätzlich auch das Luxemburgische seinen Platz haben wird. Das Sprachen-Thema soll sich wie ein roter Faden durch die Anlage ziehen, mit unter anderem Buchstaben der verschiedenen Alphabete entlang der Spazierwege sowie dem Prototypen einer Dolmetscherkabine, in der Besucher Informationen zum Garten erhalten, aber auch über den Beruf des Interpreten, wie sie in den Goldtürmen des Europäischen Gerichtshofs tagtäglich im Einsatz sind. Ferner sind einige offene Flächen vorgesehen, die für Veranstaltungen genutzt werden können.

3 Die vorgesehenen Freiräume sollen Platz für Veranstaltungen bieten. Grafik: Michel Desvigne paysagiste

um weitere Bilder zu sehen. Die vorgesehenen Freiräume sollen Platz für Veranstaltungen bieten. Grafik: Michel Desvigne paysagiste Gepflanzt werden unter anderem Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume. Grafik: Michel Desvigne paysagiste Bei der Konzeption habe man sich an typisch luxemburgischen Landschaftsbildern inspiriert, wie Landschaftsgärtner Michel Desvigne erklärte. Grafik: Michel Desvigne paysagiste

Erstes „Biotope éphémère“

Entworfen wurde das Projekt von dem renommierten Pariser Landschaftsgärtner Michel Desvigne, der sich in Luxemburg bereits durch die Gestaltung des Park Dräi Eechelen und der Hochofenterrassen in Belval einen Namen gemacht hat. Für Ersteren erhielt Desvigne im Jahr 2011 den luxemburgischen Architekturpreis in der Kategorie Landschaft, für Letztere wurde er 2020 mit dem Bauhärepräis des Ordre des Architectes et des ingénieurs (OAI) ausgezeichnet.



Interessant ist, dass die Grünfläche vom Umweltministerium die offizielle Bezeichnung eines „Biotope éphémère“ erhält - eine Premiere. Diese kann dann verliehen werden, wenn vorübergehend nicht genutzte urbane oder industrielle Flächen, Landreserven oder Brachen - also ausschließlich Baugebiete und keine Grünzonen - zeitweise der Natur zurückgegeben werden. Mit dieser Initiative sollen Grundstücksbesitzer dazu motiviert werden, vorübergehend nicht benötigte Flächen in diesem Sinne zu nutzen. Gleichzeitig wolle man ihnen die Angst nehmen, dass ihr Grundstück dadurch das Statut einer „Zone constructible“ verlieren könnte, wie Fonds-Kirchberg-Direktor Marc Widong hervorhob.

3 Bis Sommer 2023 soll der Garten fertiggestellt sein. Foto: Gerry Huberty

um weitere Bilder zu sehen. Bis Sommer 2023 soll der Garten fertiggestellt sein. Foto: Gerry Huberty Er soll Arbeitnehmer, aber auch Besucher und Familien zum Verweilen einladen. Foto: Gerry Huberty Zurzeit liegt das Areal am Boulevard Konrad Adenauer brach, die Vorbereitungen für den Jardin éphémère aber laufen bereits. Foto: Gerry Huberty

Fertigstellung bis Sommer 2023

Eigentlich sollte das mit vier Millionen Euro veranschlagte Projekt im Kontext der Gartenschau Luga - „Luxembourg Urban Garden“ realisiert werden. Obwohl Letztere nun von 2023 auf 2025 verschoben wurde, hielt man in Kirchberg an den ursprünglichen Plänen fest. Die Vorbereitsungsarbeiten für den Jardin du multilinguisme sind demnach bereits angelaufen, bis Sommer 2023 soll die Parkanlage fertiggestellt sein.

Wie lange der Garten auf dem Areal bestehen bleibt, ist derweil unklar. Aber, wie EuGH-Richter François Biltgen bei der Vorstellung des Projekts hervorhob, habe die Geschichte eines gezeigt: „Ce n'est que le provisoire qui dure.“



