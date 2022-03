Ein Sturm und die Corona-Pandemie machten den Buergbrennen das Leben zuletzt schwer. An diesem Wochenende brennen die Buergen aber wieder.

Lokales 3

Festival du feu und Buergbrennen

Ein Feuer, um den Winter zu verabschieden

Ein Sturm und die Corona-Pandemie machten den Buergbrennen das Leben zuletzt schwer. An diesem Wochenende brennen die Buergen aber wieder.

(SH/ela/jwi) - Quer durchs Land brennen an diesem Wochenende die Buergen. In der Gemeinde Käerjeng hatte das Buergbrennen in diesem Jahr ein ganz besonderes Flair, schrieb es sich doch im Zuge des Kulturjahres Esch 2022 in ein wahres Festival du feu ein. Am Samstagabend erhielten die zahlreichen Besucher auf dem Festgelände in Fingig einen Einblick in diverse regionale Traditionen, um den Winter zu vertreiben.

Wem das Feuer alleine nicht reichte, um sich aufzuwärmen, konnte dies in einem Zelt tun. Für das leibliche Wohl war vor Ort gesorgt und auch vor dem Weg zum Gelände musste sich niemand scheuen, brachte ein Traktor die Besucher doch dorthin.

3 Die Kreuzform sowie das Ritual des Feuers haben eine lange Tradition. Foto: Elena Arens

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Kreuzform sowie das Ritual des Feuers haben eine lange Tradition. Foto: Elena Arens Foto: Elena Arens Foto: Elena Arens

Vorbei ist das Festival du feu noch nicht: Am Sonntag werden in Fingig die Feuerskulpturen von internationalen Künstlern zu bestaunen sein.

Alte Tradition

Das Buergbrennen findet traditionell jeweils am ersten Wochenende nach Karneval statt. Durch das Anzünden des großen Feuers wird der Winter symbolisch vertrieben. Seinen Ursprung hat das Fest in einem heidnischen Brauch, der bis weit in die Vergangenheit reicht.

Über die Jahrhunderte hinweg haben beim Feuerritual der Glaube und die Hoffnung auf eine ertragreiche Ernte mitgespielt. So wurde als Glückssegen die Asche des Holzfeuers von den Bauern auf den Feldern verstreut.

So bereitet sich Niederanven auf das Buergbrennen vor In Niederanven wird am Sonntag wieder eine Burg verbrannt. Mitglieder der Buergfrënn und der Scouten sprechen über die Vorbereitungen.

Auch dem Wetter kam eine wichtige Rolle zugute. Je nachdem, wo der Wind den Rauch hinwehte, wurde es als ein Vorzeichen gedeutet: „Wéi den Damp op Buergsonndeg geet, esou geet de ganze Virsummer“, verkündet eine Bauernregel an der Mosel. Sollte das Feuer sich nicht entzünden lassen, war dies ein schlechtes Omen: „Wann d'Buerg net brennt, da brennt een Haus“, so die unheilvolle Verkündung.

Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie allerdings vielen Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwar gab es Buergbrennen, diese fanden jedoch im kleinen Rahmen statt. 2019 hatte unterdessen stürmisches Wetter vielerorts für Absagen gesorgt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.