Vor Gericht musste sich am Dienstag ein Mann wegen eines Angriffs auf Polizisten verantworten. Die Staatsanwaltschaft forderte eine mehrmonatige Haftstrafe.

Ein Faustschlag zur Begrüßung

Es gab wohl reichlich Krach am 8. Dezember 2016 in der Rue des Jardins in Esch/Alzette – genug auf jeden Fall, damit die Nachbarn die Polizei verständigten. Mit deren Einsatz muss sich nun ein hauptstädtisches Strafgericht auseinandersetzen.



Der Notrufmeldung zufolge handelte es sich um einen Beziehungsstreit in einem Hinterhof, bei dem eine Person in Gefahr sei. Der mutmaßliche Täter war außerdem offenbar bereits wegen Streitigkeiten mit den Nachbarn und seiner Freundin bei der Polizei bekannt.



Gefahr im Verzug



Dementsprechend begaben sich sofort zwei Patrouillen zum Tatort. Dort konnten die Polizisten allerdings zunächst niemanden antreffen. Da die Vermutung nahe lag, in der Wohnung des betroffenen Paares könnte es zu einer Straftat gekommen sein und die Beamten ein Geräusch vernommen hatten, ließen sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnungstür öffnen. Doch auch hier konnte nichts festgestellt werden.



Auf einen Hinweis hin, wurde daraufhin auch der Kellerraum des Gebäudes durchsucht. Hier konnte das betroffene Paar dann auch angetroffen werden.



Als die Polizisten den Mann zu den Geschehnissen befragen wollten, schlug dieser, wie zwei der Beamten am Dienstag vor Gericht erklärten, sofort zu. Vier Polizisten hätten größte Mühe gehabt, den sehr kräftigen Angreifer zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen, berichten sie.



Nun muss der Mann sich wegen des Angriffs auf die Polizisten vor Gericht verantworten. Doch sowohl er als auch seine Freundin streiten den Angriff ab. Nicht er hätte zugeschlagen, sondern die Polizisten. Er sei zu Boden geworfen worden und habe sich lediglich auf dem Bauch liegend, widersetzt als er von den vier Polizisten misshandelt worden sei.

Auch einen Streit oder eine handgreifliche Auseinandersetzung habe es in der Beziehung nie gegeben, sagte die Frau aus. In jener Nacht sei man bei der Heimkehr über die Gartenmauer geklettert und habe dabei den Wohnungsschlüssel verloren. Deshalb habe man sich entschieden, in dem möblierten Kellerraum zu übernachten und anschließend bei Tageslicht nach dem Schlüssel zu suchen. Dabei habe man allerhöchstens etwas laut geredet, nicht aber gestritten.



Angeklagter sieht sich als Opfer



Der Angeklagte selbst sieht sich als Opfer von jahrelanger Willkür – sowohl der Nachbarn, wie auch der Polizei. Er sei unschuldig und habe nichts getan. Die Staatsanwaltschaft forderte jedoch wegen des Angriffs auf die Polizisten, eine Haftstrafe von drei Monaten, die allerdings auch in Arbeiten im Dienste der Allgemeinheit umgewandelt werden könnten. Das Urteil ergeht am 29. März.