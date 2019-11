Ein erster Laden im Royal-Hamilius

Foto: Guy Jallay

Blick auf den Royal-Hamilius-Komplex vom Boulevard Royal aus gesehen. Fnac und Galeries Lafayette kommen in das goldfarbene Gebäude ganz links. Der mittige Bereich ist insbesondere für Büroraum reserviert. In den nicht angebauten Block ganz rechts sowie in den Gebäudeteil mit gleicher Fassade links daneben kommen Wohnungen.