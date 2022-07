Eine Abkühlung kommt jedem gelegen, auch den Tieren. Im Escher Déirepark gibt es speziell zubereitetes Eis.

Im Escher Déirepark

Ein Eis für die Tiere

David THINNES Eine Abkühlung kommt jedem gelegen, auch den Tieren. Im Escher Déirepark gibt es speziell zubereitetes Eis.

Tieren geht es in den vergangenen Tagen und Wochen wohl ähnlich wie vielen Menschen: Es ist einfach zu heiß. Da ist eine kleine Abkühlung durchaus willkommen.

So wenden die Tierpfleger im Escher Déirepark eine bewährte Idee an: Für die tierischen Bewohner gibt es Eis. Bei der Geschmacksrichtung stand für die Ziegen und Co. am Montagmorgen Apfel mit Müsli auf dem Menü. Auch Gemüse wird für diese Erfrischung verwendet.

