Ein Einkauf mit Folgen

Auf einem Supermarktparkplatz in Howald wird im Januar 2017 ein 77-jähriger Mann angefahren. Er erliegt seinen Verletzungen. Eine Autofahrerin stand nun wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht.

(SH) - „Ich bin aus der Parklücke gefahren, nach links abgebogen und hatte dann das Gefühl, über etwas gefahren zu sein“, erklärte die Angeklagte am Mittwoch vor Gericht. Sie habe zuerst vermutet, den Bürgersteig gestreift zu haben. Als die junge Frau die Fahrertür am 2. Januar 2017 auf dem Parkplatz des Cactus-Supermarktes in Howald dann aber öffnet, sieht sie einen Mann auf dem Boden liegen.

Der 77-jährige Fußgänger, den sie zuvor zu keinem Zeitpunkt auf dem Überweg gesehen hatte, ist nicht mehr ansprechbar ...