Ein Ehrenamtler wie aus dem Lehrbuch

Nach mehr als 40 Jahren in Diensten des Foyer Eisleker Heem in Lullingen zieht sich Robert Dichter von der Führungsarbeit zurück.

„Das Wirken in diesem Haus war für mich stets eine Genugtuung und eine wahre Erfüllung“, betont Robert Dichter. Und zwar nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach. Dies, und die Bedeutung der allzeit guten Zusammenarbeit mit seinen Mitstreitern. Seine eigene Rolle beim Aufbau des Foyer Eisleker Heem in Lullingen hat der 78-Jährige derweil knapp auf zwei DIN-A-4-Blättern zusammengefasst. Nur so, als Gedankenstütze.

Es ist die Bescheidenheit eines Ehrenamtlers von echtem Schrot und Korn ...