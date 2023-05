Ein "Cold Case" mit Bezug nach Luxemburg?

Das Geheimnis der toten Nonne Wer tötete Schwester Cathy Cesnik?

Ein rätselhafter, bis heute unaufgeklärter Mord an einer beliebten Schulschwester hat in einem katholischen Lyzeum in Baltimore Ungeheuerliches ans Tageslicht befördert. In einer investigativen Dokumentarserie betreibt Netflix eine fesselnde Wahrheitssuche.